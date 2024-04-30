Afgan turizmi gelişiyor

Enstitüsü'de eğitim gören 30 öğrencinin de tamamı erkek. Öğrenciler yaş, eğitim düzeyi ve mesleki deneyim açısından farklılık gösteriyor. Afgan kadınların altıncı sınıftan sonra okuması yasak olduğundan okul nüfusunun tamamen erkek olması normal. Turizm ya da otelcilik hakkında şu an hiçbir şey bilmeyen gençler ileride Afgan turizmini ileriye taşıma konusunda son derece hevesliler.

Ekonomik dar boğazda bulunan ve yoksulluğun hat safhada bulunduğu Afganistan'ı yöneten Taliban, kadınlar ve kız çocukları üzerindeki kısıtlamaları nedeniyle küresel sahnede parya konumunda buluyor.

Afganistan'ın içinde bulunduğu bütün bu duruma karşın yabancı turistler, şiddet olaylarındaki keskin düşüş, Dubai gibi merkezlerle artan uçak seferleri ve alışılmadık bir yerde tatil yapmanın getirdiği övünme haklarından cesaret alarak ülkeyi ziyaret ediyor. Rakamlar çok büyük değil ama Afgan turizminde son yıllarda ciddi bir büyüme var. 2021 yılında 691 yabancı turist vardı. 2022'de bu rakam 2.300'e yükseldi. Geçen yıl ise bu rakam 7.000'di.

Afganistan Turizm Bakanı Mohammad Saed geçenlerde verdiği bir demeçte en büyük yabancı ziyaretçi pazarının yakınlığı ve büyük nüfusu nedeniyle Çin olduğunu belirtiyor. Afganistan'ın bazı komşularına göre avantajlarının olduğunu vurgulayan Bakan sözlerini "Pek çok turist bana Pakistan'a gitmek istemediklerini çünkü oranın tehlikeli olduğunu ve saldırıya uğradıklarını söylediler. Bunu bana Japonlar da söyledi. Bu bizim için iyi bir şey" diye bitirdi.