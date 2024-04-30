Afyonkarahisar Belediyesi’nin 1 buçuk milyar TL borcu olduğu ortaya çıktı. Borç batağındaki belediyelere bir yenisi daha eklendi

Efe Hasan Öğünç - Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen illerden birisi de Afyonkarahisar oldu. Kentin yeni belediye başkanı CHP’li Burcu Köksal, yönetimi devraldıktan 1 ay sonra belediyenin toplam borcunu açıkladı.

Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi’nin 3 Nisan 2024 tarihi itibariyle 1 Milyar 574 milyon 884 bin 596 TL borcu olduğunu açıkladı. Köksal, mevcut borç tablosunu Belediye binasına, şehrin muhtelif yerlerine ve billboardlara astıklarını belirtti.

Köksal, belediyenin borcuna ilişkin yaptığı açıklamada seçim öncesi halka şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceklerine yönelik verdiği sözü hatırlatarak, kredi, kurum, icra, YÜNTAŞ ve AFBELSAN şirketlerinin borçları, mal- hizmet ve yapım işlerinden kaynaklanan borçlar, belediyenin aleyhine açılan davaların miktarları, devam eden işlerle ilgili kalan taahhüt tutarlarına kadar mali durumu detaylarıyla halkın bilgisine sunduklarını belirtti.

Yönetimi teslim aldığı gün itibariyle mevcut borç tablosunu kamuoyu ile paylaştığını belirten Köksal, Afyonkarahisarlıların güveni ve sabrı ile her türlü zorluğu aşacaklarını ifade etti.

“BİZ BU YÜKSEK BORCU HALLEDER, BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZA DA EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET EDERİZ”

Burcu Köksal, belediyenin mali durumununun, mazbatayı aldığı tarihten itibaren bağımsız denetçi tarafından belirlenmesini istediklerini açıklarken, mevcut borç tablosunu, gerek binanın dışına gerek billboardlara gerekse de şehrin muhtelif bölgelerine asarak ilan ettiklerini belirtti.

Köksal, Afyonluların kendilerine olan güveni ve sabrı ile her türlü zorluğu aşacaklarını belirtti. Ayrıca söz verdiği gibi giderleri ve borçları da azaltacağını belirten Köksal, fakirleşen değil, zenginleşen bir Afyonkarahisar inşa etmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını vurguladı. Afyonkarahisar’ı daha yaşanır kılmak için gerekli yatırımların yapılmasına teşvik sunacaklarını da belirten Köksal, önceki yönetimin faturaların ödenmesini kendilerine bıraktıklarını öne sürdü.