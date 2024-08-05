Ünlü Diyarbakırlı iş insanı kulüp başkanı oldu

TFF 3. Lig ekibi Kuşadasıspor'un yeni kulüp başkanı, Diyarbakırlı turizmci ve iş insanı İsmet Türker oldu.

Daha önce Diyarbakırspor'da yöneticilik yapmış olan ve şu anda Amedspor'un yönetiminde bulunan spor tutkunu Türker, Kuşadası'nda turizm sektöründe yatırımlara sahip.

Kongre sonrasında açıklama yapan Türker, "Bugün yapılan Genel Kurulda şahsıma ve yönetimimize destek veren başta Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e, Genel Kurulumuza katılım sağlayan Belediye Meclis Üyelerimize, Delegelerimize, yazılı ve görsel basınımızın seçkin mensuplarına ve taraftarlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İsmet Türker Kimdir?

1965 yılında Diyarbakır'da doğan İsmet Türker, ilk ve orta öğrenimini Batman'da, meslek lisesi ve yüksekokulu ise Eskişehir'de tamamladı. 1982-1995 yılları arasında T.C.D.D.'de Diyarbakır, Karabük ve Ankara'da memur olarak görev yaptı. 1990-1994 yılları arasında Demiryolları Meslek Okulu Mezunlar Derneği Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

1995 yılında TCDD Ankara Gar Müdür Yardımcılığı görevindeyken kendi isteğiyle istifa ederek aynı yıl Türker İnşaat'ı kurdu. 1996 yılında Ankara Genç İş Adamları Derneği'ne üye oldu. Onay Boya A.Ş.'nin ortağı ve 2000 Hotels Grubu'nun yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Sportif anlamda da birçok çalışması bulunan Türker, Türkiye milli boks hakemliği, Ankara Genç İş Adamları Derneği Üyeliği, Ankara Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Hotels Grubu'nun yönetim kurulu üyeliği, Ankara Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Sekreterliği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanlığı, Çim Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve MYK Başkanlığı, Diyarbakırspor Futbol Şube Sorumluluğu ve Asbaşkanlığı, Uluslararası Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ankara Genç İş Adamları Derneği Yüksek Danışma Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

2006 yılında Diyarbakırspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Asbaşkanı olarak başarılı çalışmalara imza atan Türker, birçok önemli futbol kulübünün sezon başı kampını yaptığı Kocaeli Kartepe Green Park'ta genel müdür olarak da görev yaptı.