Biletler karaborsaya düştü. Turizmciler Kutlu Parti'ye dert yandı

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Biletler karaborsaya düştü. Turizmciler Kutlu Parti'ye dert yandı

Nevşehir Ürgüp'te balon fiyatlarının karaborsaya düşmesi, vatandaşları isyan ettirdiği gibi turizmcileri de olumsuz etkiliyor.

Biletler karaborsaya düştü. Turizmciler Kutlu Parti'ye dert yandı

Nevşehir Ürgüp'teki turizm işletmecileri balon biletlerinin karaborsaya düşmesine isyan ederek
Kutlu Parti Genel Başkan yardımcısı Ahmet Erdemli dert yandı.

Kutlu Parti Genel Başkan yardımcısı Ahmet Erdemli Ürgüp'te turizmcilerle görüştü.

Esnafların dertlerini dinleyen Erdemli, turizmcilerle sorunlara ilişkin gayret göstereceklerini dile getirdi.

Nevşehir Ürgüp ilçesinde turizm işletmecisi Adnan Tangüler, bölgede balon bilet fiyatlarının çok değişken olduğunu ve çokça karaborsaya düştüğünü daha iyi fiyat bulduğunda önceki rezervasyonları uçuş iptal bahanesi ile iptal ettiğini bunun turistlerin ülkemize bakışını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

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