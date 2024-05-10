Ünlü ekmek firmasının ekmek paketlerinden fare kalıntısı çıktı

Japonya'da bir gıda skandalı yaşandı. Ülkenin en ünlü firmalarından biri olan Pasco Shikishima tarafından üretilen paketli ekmeklerinin 2'sinde fare kalıntılarına rastlanıldı.

Olayın 5 ve 7 Mayıs'ta müşteriler tarafından gönderilen elektronik postalar sayesinde fark edildiğini belirten şirket, son kullanma tarihleri 7-11 Mayıs arası olan toplam 104 bin paket ekmeğin piyasadan toplatıldığı açıkladı.

"KALİTE-KONTROL PROSEDÜRLERİMİZİ DAHA DA İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Açıklamada, "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve ilgili kişi ve kuruluşlardan özür dileriz. Bu durumun bir daha asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacak, kalite-kontrol prosedürlerimizi daha da iyileştireceğiz” denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şirket, yaşanan olayla ilgili bir sağlık sorununa henüz rastlanmadığı ifade edilirken, şikayete konu olan ekmeklerin üretildiği Tokyo fabrikasında üretime geçici olarak ara verildiği belirtildi.

Öte yandan konuyla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.