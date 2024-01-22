Ünlü Ekonomist kara haberi verdi. ‘Türkiye'de orta sınıf küçülmeye devam edecek. İstanbul'da ev almayı unutun’

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü Ekonomist kara haberi verdi. ‘Türkiye'de orta sınıf küçülmeye devam edecek. İstanbul'da ev almayı unutun’
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada yaptığı açıklamada ,Türkiye’de orta sınıf vatandaşların iyice küçülmeye gideceğini, İstanbul'da ev sahibi olmanın bundan sonraki nesiller için tamamen bittiğini söyledi.

Ekonomist Atilla Yeşilada, katıldığı Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki enflasyonu ve ekonomik krizi değerlendiren Yeşilada, Türkiye’de orta sınıf halli yaşayan vatandaşların iyice küçülmeye gideceğini, asgari ücretli ile orta sınıf vatandaşlar arasındaki makasın iyice kapandığını söyledi.

"ORTA SINIF BÜYÜMEZ"

Orta sınıfın küçülmeye mahkum olduğunu söyleyen Yeşilada, "Orta sınıf büyümez. Bizi 2 bin -3 bin dolar kişi başı gelirden 13 bin dolara taşıyan sürecin adı toplam girdi verimliliğinin artmasıdır. Bir kişinin ürettiği ve elde ettiği kazanç artıyordu. Bu olmuyor artık" dedi.

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İSTANBUL'DA EV ALMAK BİR NESİL İÇİN HAYAL OLDU

Yeşilada, En ufak fikri olan vatandaşların yurt dışına kaçması gerektiğini çünkü orada telif hakkının olduğunu söyledi. Orta sınıfın asla büyümeyeceğini de tekrarlayan Yeşilada, Yeni nesil için ise, “Arabaya kavuşur. Ev; o zor. İstanbul'da ev almak bir nesil için hayal oldu. Bu ülkede gençliğin umudu kalmadı. Artık yeni nesil, annemle babam kadar bile yaşamayacağım diye düşünüyor" ifadelerini kullandı.

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