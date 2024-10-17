Ünlü fenomen attan düştü

Sosyal medya dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Danla Biliç geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz bir kaza ile gündeme geldi. Popüler içerik üreticisi, hayvan sevgisi ve maceracı ruhuyla tanınırken, bir at çiftliğinde yaptığı paylaşımlar sırasında düşerek ciddi bir şekilde yaralandı.



Sosyal medyadan paylaştığı videoda attan düşen Bilic'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eğlenceli bir video çekimi için at sırtına binen fenomen, bir anda dengesini kaybederek yere düştü.



Hayranları ve arkadaşları, sosyal medya üzerinden destek mesajları göndererek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bilic hakkında çıkan haberleri de mizahi bir şekilde ele alarak yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Danla Bilic, son yıllarda sosyal medya platformlarındaki etkisiyle büyük bir kitleye ulaşarak özellikle de makyaj ve yaşam tarzı üzerine paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Oldukça popüler olan Bilic, 2021’deki YouTube başarılarıyla da adından sıkça söz ettirmişti.



Bu kaza, ünlülerin sosyal medya hayatının ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan takipçileri, Danla'nın maceralarını merakla izlemeye devam ediyor. Danla Bilic yaşadığı kaza ile ilgili haberleri paylaşırken bir tanesine '!yeni bir ilişkiye başladım sandım ödüm koptu' bir diğer 'acı haber ölümden döndü' haberine ise 'acı haber dönmüş olmam peki' diyerek yaşadığı durumu aktardı.

Danla Bilic'in sosyal medyadaki diğer paylaşımlarından sağlık durumunun iyi olduğu ve paylaşımlarına devam ettiği görüldü.