Ruhi Çenet'in milyonluk hesabı çalındı

Milyonlarca takipçisi bulunan Ruhi Çenet'in YouTube hesabı, kripto para dolandırıcıları tarafından hacklendi. İsminin 'Ripple' olarak değiştirildiği hesapta, sahte bir canlı yayın açılırken on binlerce kişi yayını takip etmeye başladı. Ünlü YouTuber, paylaştığı bir videoyla kanalının nasıl çalındığını açıkladı.

"Kendilerini Shopify isimli marka olarak tanıtan hackerlar bize bir reklam anlaşması önerdiler. MrBeast gibi içerik üreticilerini de referans gösterdiler. Biz de detayları incelemek için linke tıkladığımızda bilgisayarımıza sızdılar. Tüm bilgilerimiz onlara geçmiş oldu." diyen Çenet, aynı şekilde başka bir markadan da spam mesajlar aldığını gösterdi.