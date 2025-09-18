Rektörden skandal paylaşım! Tepkiler artınca bakın nasıl çark etti

Türkiye'nin hemen her yerinden neredeyse her gün bir kadına şiddet ya da kadın cinayeti haberi geliyor. Vatandaşlar yetkililere 'şüpheli' ve 'katil'lere verilen cezaların 'caydırıcı' olması için sık sık seslenirken, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan gelen paylaşım gündem oldu.

Jelatine sarılı bir şekerle, jelatine sarılı olmayan, karıncaların olduğu başka bir şekeri paylaşan rektör "Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz." ifadeleriyle 'şiddet gören' ve 'öldürülen' kadınları 'teşhircilik'le suçladı.

Tarhan’ın, “Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz. Suç ve şiddet olaylarına biraz da bu gözle bakalım” ifadelerini kullandığı paylaşımına tepki yağdı.

TEPKİ YAĞINCA 'YANLIŞ ANLAŞILDIM' DEDİ

Tarhan, gelen tepkiler üzerine maksadının yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Tarhan'ın "Amacım, dijital dünyada her şeyin ulu orta paylaşılmaması gerektiğini, mahremiyet ve güvenlik risklerini vurgulamaktı, yalnızca ‘özel alan’ konusuna dikkat çekmekti..." iddiasında bulunduğu açıklaması şöyle

"AMACIM..."

"Sosyal medyada yaptığım ‘ambalajlı şeker–ambalajsız şeker’ benzetmesinin yanlış algılanmasına üzüldüm. Amacım, dijital dünyada her şeyin ulu orta paylaşılmaması gerektiğini, mahremiyet ve güvenlik risklerini vurgulamaktı. Ancak özneyi belirtmediğim için maksadım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Niyetim kimseyi incitmek değil, yalnızca ‘özel alan’ konusuna dikkat çekmekti.”

