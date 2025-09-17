Ünlü gazeteci duyurdu! Erdoğan'ın masasına konulacak '4 kritik rapor' ortaya çıktı

Ekonomik kriz, düşük maaşlar ve hemen her gün art arda gelen zamlar sebebiyle vatandaşlar isyanda. Yetkililere ekonomik krize karşı sık sık 'etkili yöntemler' bulmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

AKP yönetimi, vatandaşların asıl sorunlarından hariç 'Türkiye’nin geleceğini doğrudan etkileyecek dört temel sorun' için strateji grubu kurdu. Sosyal güvenlikteki açıklar, sosyal yardımlardaki ayrımcılık, kamudaki harcamaların kontrolsüzlüğü ve nüfus artış hızındaki düşüş için hazırlanan raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasına konulacak.

"MEMLEKETİN GERÇEK SORUNLARI GÖZ ARDI EDİLDİ"

Nuray Babacan, raporların içeriklerini aktarırken “memleketin gerçek sorunlarının siyaset arenasında göz ardı edildiğini” belirtti.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ÇÖKÜŞ SİNYALİ VERİYOR

En kritik başlıklardan biri sosyal güvenlik sistemi oldu. Raporda, EYT düzenlemesi sonrası artan açıkların sistemi ağırlaştırdığı, Türkiye’nin çalışan-emekli dengesinde dünya ortalamasının çok gerisine düştüğü ifade edildi.

“Dünya ortalamasında 3 çalışan 1 emekliye bakarken, Türkiye’de 1 çalışan 1,5 emekliye bakıyor” tespitine yer verildi.

SOSYAL YARDIMLARDA SİYASİ AYRIMCILIK İDDİASI

Sosyal yardımlar konusunda da ciddi şikayetlerin bulunduğu rapora göre yardımlar vatandaşlar ulaşmıyor ya da süreçler “siyasi ayrımcılık aracı” haline geliyor.

KAMUDA DENETİMSİZ HARCAMA

Raporda, kamuda tasarruf hedeflerinin kağıt üzerinde kaldığını ifade edildi. Babacan, bu durumun “tam bir kara delik” olduğunu vurguladı.

Araç ve seyahat kısıtlamalarının sorunu çözmediği belirtilerek, köklü adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Kamu ihale yasasına tam uyum. İstisnaların kaldırılması. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) alımlarının denetlenmesi. Müteahhitlere tanınan ayrıcalıklara son verilmesi öneleri raporda öne çıktı.

NÜFUS ARTIŞ HIZI DÜŞÜYOR

Rapordaki dördüncü başlık olan 'nüfus'ta doğurganlık oranının 2,1 seviyesinin altında olduğu belirtildi. Türkiye’de yaşlı nüfusun oranının 2030’da yüzde 13,5’e, 2080’de ise yüzde 38,5’e yükseleceği öngörüldü.

Çözüm için doğum izinlerinin artırılması, çalışan annelere yönelik çocuk bakım yardımı, kreş sayısının artırılması, ekonomik destek önerileri sıralandı.

