Ünlü gazeteci Metroda büyük para bulduğunu açıkladı. Paranın miktarını söyleyene geri verecek

Yılların gazetecisi Atilla Türker, metronun Levent durağında indiğinde yerde bir tomar para buldu. Parayı sayarak cebine koyan ünlü gazeteci, sosyal medya hesabından paranın miktarını doğru söyleyebilene vereceğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci Metroda büyük para bulduğunu açıkladı. Paranın miktarını söyleyene geri verecek

Editör: İsa KARAARSLAN

İyi insan hayatımızı güzelleştirmeye devam ediyor. Bu insanlardan biri de ünlü gazeteci Atilla Türker.

Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metroya binen duayen gazeteci Atilla Türker, Levent durağında indi. Bu sırada yerde bir tomar para buldu. Paranın sahibi gelebilir diye bir süre bekleyen Türker, durağın boşalmasının ardından parayı sayarak cebine koydu.

Evine giden usta gazeteci, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dostlar…
Bugün Levent Metroda toplu halde para buldum. Acilen sahibine ulaştırmak istiyorum.
Paranın tam miktarını, cinsini, kaybettiği tahmini saati ve diğer tüm detayları bana bu mecrada doğru cevap veren kişiye parayı takdim edeceğim.
Olumlu gelişme olmazsa İBB ya da güvenlik güçlerine teslim edeceğim.
Parayı şimdilik bir dosta emanet ettim.
Paranın sahibine ulaşabilmesi için rt yaparsanız çok mutlu olurum."

porr.png

Türker'in bu paylaşımı onlarca yorum aldı.

Atilla Türker'in bu paylaşıma yapılan yorumlar şu şekilde:

qq.png

rr.png

oiu.png

ww.png

av.png

r94yllq3-400x400.jpg
(Atilla Türker)

İlgili Haberler
Yurt içi piyasalarda gözler TCMB'ye çevrildi
Yurt içi piyasalarda gözler TCMB'ye çevrildi
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz Dünya
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti Gündem
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi