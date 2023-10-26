Ünlü gazeteci Metroda büyük para bulduğunu açıkladı. Paranın miktarını söyleyene geri verecek

Editör: İsa KARAARSLAN

İyi insan hayatımızı güzelleştirmeye devam ediyor. Bu insanlardan biri de ünlü gazeteci Atilla Türker.

Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metroya binen duayen gazeteci Atilla Türker, Levent durağında indi. Bu sırada yerde bir tomar para buldu. Paranın sahibi gelebilir diye bir süre bekleyen Türker, durağın boşalmasının ardından parayı sayarak cebine koydu.

Evine giden usta gazeteci, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dostlar…

Bugün Levent Metroda toplu halde para buldum. Acilen sahibine ulaştırmak istiyorum.

Paranın tam miktarını, cinsini, kaybettiği tahmini saati ve diğer tüm detayları bana bu mecrada doğru cevap veren kişiye parayı takdim edeceğim.

Olumlu gelişme olmazsa İBB ya da güvenlik güçlerine teslim edeceğim.

Parayı şimdilik bir dosta emanet ettim.

Paranın sahibine ulaşabilmesi için rt yaparsanız çok mutlu olurum."

Türker'in bu paylaşımı onlarca yorum aldı.

Atilla Türker'in bu paylaşıma yapılan yorumlar şu şekilde:



(Atilla Türker)