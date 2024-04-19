Ünlü giyim devi iflas etti. 92 mağazası kapanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü giyim devi iflas etti. 92 mağazası kapanacak
Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizin de kıyafetlerini satın aldığı Galeria Karstadt Kaufhof dünya devleri arasında gösteriliyor. 15 bin çalışanı bulunan ve 92 mağazasıyla hizmet veren ünlü giyim mağazası bir kez daha iflas başvurusu yaptı.

Pandemi dönemi sonrası başlayan iflas haberlerine her gün yenileri ekleniyor. Maddi zorluklar nedeniyle Alan giyim devi Galeria Karstadt Kaufhof bir kez daha iflas başvurusu yaptı.

Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizin de kıyafetlerini satın aldığı Galeria Karstadt Kaufhof'un iflas başvurusu bir kaç gün önce Essen Yerel Mahkeme tarafından kabul gördü ve dava açıldı.

Signa Group sahibi olduğu Galeria Karstadt Kaufhof'u satabilmek için bir çok dev şirketle görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

92 mağazasıyla hizmet veren Galeria Karstadt Kaufhof'un iflas başvurusu yapması mağazanın müşterilerini şok etti. Sürekli aynı mağazanın aynı şubesinden alışveriş yaptığını belirten bir vatandaş "Onlarca şubesi bulunan bu mağazanın iflas etmesi normal değil. Bunun altında başka nedenler olabilir" dedi.

15 bin çalışandan biri olan ve ismini açıklamak istemeyen bir kadın ise "Benim çalıştığım mağaza çok iyi iş yapıyordu. Tahminime göre bağlı olduğumuz Signa Group iflas edince otomatik olarak biz de iflas etmiş olduk. Şimdi ben ve mesai arkadaşlarım da işsiz kalacağız. Artık başımızın çaresine bakmaktan başka düşüncemiz yok" diye konuştu.

Almanya'dan başka ülkelere gitmek istediğini söyleyen başka bir çalışan ise "İngilizcemi geliştirince buradan gideceğim. Önemli olan atılma korkusu olmadan çalışacağım ve özgürce yaşayacağım bir ülke olması. Aklımdan Kanada geçiyor. İnşallah bu amacımı gerçekleştiririm. Çünkü Almanya'da başka yerde işte bulsam iflas etme olasılığı hep olacak" dedi.

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