Ünlü giyim devinin kurucusu Hakkı Maraş hayatını kaybetti

Türkiye’de deri sektörünün önde gelen markası Matraş’ın kurucusu Hakkı Matraş hayatını kaybetti.

Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1937’de dünyaya gelen Hakkı Matraş, 10 yaşından itibaren İstanbul Mercan’da çırak olarak iş hayatına başladı. Dericilik aileden gelen bir meslekti onun için. Ataları ham derici olan Matraş’ın hayatında Musevi bir ustadan deriyi işleyerek cüzdan haline getirmeyi öğrenmesiyle yeni bir dönem başlamış. Mercan’daki atölyede ustalaşan Hakkı Matraş, 1960’larda lüks deri tasarımının yapıldığı Beyoğlu Asmalımescit’te üretim tesisi kurmuş. Ürünler ilk olarak Beyoğlu’nda ünlü bir mağazada satılmaya başlanmış. Bugüne gelene kadar birçok ilke imza atan Matraş, AVM’lerde mağaza açan ilk deri üreticisiydi.

ÜNLÜ MARKALARIN TEDARİKÇİSİ OLDU

Patronlar Dünyası’ndaki habere göre, Ayakkabı, kadın ve erkek çantaları, deri aksesuarlarla portföyünü genişlettiği markasıyla sektörde renkli bir isim oldu. Zamanla mağaza sayısı 17’e ulaşırken, 1982’de kendi fabrikasını kurdu

Dana derisini işleyip ihraç eden Matraş, Prada, MiuMiu, Masimo Dutti, Coach gibi ünlü yabancı markaların tedarikçisi oldu.

MADE İN TURKEY ETİKETİ KOYARAK DÜNYAYA TANITTI

2007 yılında Matraş’ın cirosu 40 milyon dolar, ihracatı 24 milyon dolara ulaştı. Küresel markalara yaptığı çantaların iç astarına “Made in Turkey” etiketi koyarak dünyaya Türk derisini tanıtan ayakkabı ve çanta devi, sektörün en önemli oyuncusuydu.

Matraş, deri sektörü kuruluşlarında aktif yönetici olarak görev aldı. Saraç Sanayicileri Dernek Başkanlığı, İSO Meclis Üyeliği, TOBB Deri Meslek Komitesi Başkanlığı, TİSK Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Sektöre yol gösterici oldu.

YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE DİYE VEDA ETTİ

2017 yılında ise hastalığıyla birlikte aile bireyleri arasında ayrılıklar başladı ve şirkette kriz çıktı. Yönetimde çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle ticaret hayatında sıkıntılar yaşayan şirket için Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi, kayyum atadı. Bir yıl kayyumla idare edilen şirketin başına daha sonra Arif Matraş geçti. Bu dönemde borç ödeme çalışmaları hız kazandı. Aylar sonra ise bankaların da piyasaya olan borcun da ödendiği açıklandı.

Yaşanan sıkıntılar nedeniyle şirketin resmi internet sitesi ‘Yakında görüşmek üzere notuyla’ kapatıldı. Bu dönemde ticaret hayatında yeniden hız kazanmak için çalışmalar yapılsa da bir sonuç alınamadı ve şirketin internet site de kapatıldı.

SEKTÖRÜN HAKKI ABİ'SİYDİ

Kendi işindeki başarılı girişimlerinin yanı sıra deri sektörünün de gelişmesi için var gücüyle çalışan Hakkı Matraş, sektörün de ‘Hakkı Abisi’ olarak tanınıyordu.

CENAZESİ YARIN KALDIRILACAK

Matraş'ın cenazesi yarın öğlen Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

AİLEDE MİRAS KAVGASI BAYLAMIŞTI

Geçen yıl vefat eden Matraş Deri'nin ortağı Necati Matraş'ın eşi ve oğlu, şirkete sokulmadıklarını öne sürerek paylarına düşen 187 milyon dolar için dava açmıştı.

Türkiye'nin en köklü şirketlerinden Matraş Deri'de Hakkı, Orhan, Arif ve Necati Matraş'ın ortak oldukları aile şirketine miras davası açıldı. Dört kardeşin en küçüğü olan ve geçen yıl hastalıktan ölen Necati Matraş'ın eşi Gülsen Matraş ve küçük oğlu Emre Matraş, amcalarına karşı hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Matraş Deri'de yıllarca maaşlı çalışan Necati Matraş'ın, oğlu ve eşi Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak 750 milyon dolarlık sermayesi olan şirketten paylarına düşen yaklaşık 187 milyon doların verilmesi için dava açmıştı.

62 YILLIK ŞİRKET

1947'de kurulan ve 1200 çalışanı olan Matraş Deri'nin 750 milyon dolarlık sermayesi bulunuyor. Dört kardeşin ortak olduğu şirkette küçük kardeş Necati Matraş'ın (en sağda) ölümünden sonra oğlu ve eşi mahkemeye gitti.