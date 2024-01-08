Ünlü hava yolu şirketinden Filistin rozeti takan kabin memurlarını işten çıkarma kararı

Avustralya Milli hava yolu şirketi Qantas'taki görevlilerin Filistin rozeti takması yasaklandı. Bununla da yetinmeyen şirket Filistin rozeti takan kabin memurlarının işten çıkarılmasını istedi.

Qantas Havayolları'nın Melbourne-Hobart uçuşunda bazı kabin memurları üniformalarının üzerine İsrail'in Filistin saldırıları protesto etmek için Filistin bayrağı rozeti takmıştı. İşte bu protestonun ardından tartışmalar büyüdü.

İŞTEN ÇIKARIN TALİMATI

Filistin bayrağı rozetlerinin havayolunun üniforma politikasına aykırı olduğunu dikkat çeken Qantas'ın bir yetkilisi şirket politikasına aykırı olduğunu ve izin verilmediğini kaydetti. Avustralya Sivil Haklar Örgütü iftirayla Mücadele Komisyonu ADC'nin başkanı Dvir Abramovich'ten akıllara ziyan bir açıklama geldi. Abramovich Filistin bayraklı rozet takılmasını taciz olar niteledi.