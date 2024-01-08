Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kim Belediye Başkanı olsun? Tıkla oy ver

Anket- Dün AKP'nin İBB Başkanı adayının Murat Kurum olarak açıklanmasından sonra hangisinin Başkan olması gerektiği konusunda tartışmalar başladı. Peki sizce hangisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmalı? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?