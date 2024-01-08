Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kim Belediye Başkanı olsun? Tıkla oy ver

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimde İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday göstermişti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İBB Başkan adayının Ülkü Ocakları eski başkanlarından Azmi Karamahmutoğlu olduğunu duyurmuştu.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ise dün Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu.
KİM BELEDİYE BAŞKANI OLSUN?
Adayların belli olmasının ardından 'Hangisi Başkan Olacak' konusu merak yarattı.
Peki sizce hangisi Başkan olmalı? Tıkla oy ver...
Azmi Karamahmutoğlu - Zafer Partisi
Ekrem İmamoğlu - Cumhuriyet Halk Partisi
Murat Kurum - Adalet ve Kalkınma Partisi