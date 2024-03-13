Ünlü holding tüm hisselerini 200 milyon dolara sattı! Enerji sektöründen tamamen çekildi

12 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen bu hisse devri işlemi, 200 milyon ABD Doları değerindeydi ve bu tutar, o günkü döviz kuruyla 6.375.330.000 Türk Lirasına eşitti.

“ENERJİ SEKTÖRÜNÜNÜN DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCE ROL OYNADIK”

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, anlaşmanın her iki şirket için de faydalı olmasını umduğunu belirtti ve Zorlu Enerji’nin yenilenebilir enerjiye ve geleceğin teknolojilerine odaklanarak enerji sektörünün dönüşümünde öncü rol oynadığını vurguladı. Ak, şirketin sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma stratejisine bağlı kalarak, jeotermal, rüzgâr ve güneş enerjisi gibi alanlara yatırımlarını sürdüreceğini ve Türkiye’nin enerji altyapısına katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.