Ünlü holding tüm hisselerini 200 milyon dolara sattı! Enerji sektöründen tamamen çekildi

Ünlü holding tüm hisselerini 200 milyon dolara sattı! Enerji sektöründen tamamen çekildi
Kaynak: Haber Merkezi
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin iştiraki olan Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş. tüm hisselerini Palmet Enerji A.Ş.'nin tamamen sahip olduğu Gaztrak Enerji A.Ş.'ye devretti.
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Ünlü holding tüm hisselerini 200 milyon dolara sattı! Enerji sektöründen tamamen çekildi 1

12 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen bu hisse devri işlemi, 200 milyon ABD Doları değerindeydi ve bu tutar, o günkü döviz kuruyla 6.375.330.000 Türk Lirasına eşitti.

“ENERJİ SEKTÖRÜNÜNÜN DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCE ROL OYNADIK”

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, anlaşmanın her iki şirket için de faydalı olmasını umduğunu belirtti ve Zorlu Enerji’nin yenilenebilir enerjiye ve geleceğin teknolojilerine odaklanarak enerji sektörünün dönüşümünde öncü rol oynadığını vurguladı. Ak, şirketin sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma stratejisine bağlı kalarak, jeotermal, rüzgâr ve güneş enerjisi gibi alanlara yatırımlarını sürdüreceğini ve Türkiye’nin enerji altyapısına katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

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Ünlü holding tüm hisselerini 200 milyon dolara sattı! Enerji sektöründen tamamen çekildi 2

2 MİLYON ABONEYE HİZMET VERECEK

PALMET Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray ise, satın alma sürecinin, yüksek tüketim hacmine sahip dağıtım bölgelerini şirketin operasyon ağına dahil etme ve doğal gaz ithalatı, ihracatı ve toptan tedarik zincirini güçlendirme hedefleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

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Ünlü holding tüm hisselerini 200 milyon dolara sattı! Enerji sektöründen tamamen çekildi 3

Samuray, PALMET’in sektördeki tecrübesi ve teknolojik altyapı sistemlerini daha geniş bir alanda uygulayarak değer yaratacağını belirtti.

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Ünlü holding tüm hisselerini 200 milyon dolara sattı! Enerji sektöründen tamamen çekildi 4

Bu satın alma sonrasında PALMET Enerji, 5 lisans bölgesinde, 7 il ve 62 ilçede toplam 2 milyon aboneye hizmet verecek ve yıllık 8,5 milyar metreküp gaz hacmiyle Türkiye’nin doğal gaz tüketiminin %15’inden fazlasını yönetecek.

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