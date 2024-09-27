Ünlü hukukçu o belgeyi açıkladı: İmamoğlu’nun siyasi yasak kararının bir hükmü olmayacak

Başta CHP olmak üzere, siyasi arenada yakından takip edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan “siyasi yasak” davasında gözler İstinaf Mahkemesi’nin vereceği karar çevrildi.

Kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak da bilinen davanın ilk ayağında İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti. CHP’li kurmaylar, cezanın onandığı takdirde İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olacağını söylerken, İBB Başkanı’nın nasıl bir tutum izleyeceği ise merak ediliyor.Söz konusu davaya ilişkin birçok senaryo konuşulurken, Avukat Figen Çalıkuşu Karar gazetesindeki yazısında, karara ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Ahmak Davası’na “Eon/Fransa davası”nı örmek gösteren Çalıkuşu, AİHM’e taşınan davaya değinerek İmamoğlu’nun siyasi yasak kararına ilişkin çıkarımlar yaptı.

"EON/FRANSA DAVASINI ÖRNEK GÖSTERDİ"

Çalıkuşu yazısında verdiği örneği şöyle açıkladı: “Eon/Fransa davasında AİHM, bir siyasî eylemcinin, 2008 yılında üzerinde “defol git, salak herif” yazılı bir pankart açarak Fransa Cumhurbaşkanı’na hakaret etmekten hüküm giymesini incelemişti”

Hakaret suçu söz konusu olduğunda Yargıtay ve AİHM’in kararı verirken, kullanılan ifadenin bir “olgu isnadı” mı yoksa “değer yargısı” mı olduğunun belirlenmesi üzerinde durduğunu ifade etti.

"AHMAK KARARI BOZULACAKTIR"

Çalıkuşu, “Zira “olgu isnadı” kanıtlanabilir bir husus iken… Bir “değer yargısının” kanıtlanmasının istenmesi dahi ifade özgürlüğüne müdahale sayılabilecektir. Bu nedenle AİHM “salak” sözünü hakaret değil yergi olarak değerlendirmiştir. Salak” bir yergi olduğuna göre “ahmak” da bir yergi niteliğindedir… Dolayısıyla “ahmak” da bu ayrımda bir olgu değil, “değer yargısı” olarak kabul edilecektir. Birine göre ahmak olan bir diğerine göre hiç de ahmak olmayabilir” diye aktardı.

Bu nedenle “ahmak” ifadesinin hakaret suçu oluşturmadığının altını çizen Çalıkuşu, “İmamoğlu hakkındaki “ahmak” kararı bozulacaktır. AİHM kararı, İmamoğlu hakkındaki hükmün neden bozulacağını çok açık biçimde gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.