Ünlü İngiliz oyuncu hayatını kaybetti

The Full Monty, Shakespeare In Love ve The Best Exotic Marigold Hotel gibi filmlerin yıldızı olan İngiliz aktör Tom Wilkinson, 75 yaşında vefat etti.

Wilkinson’ın ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, eşi ve ailesinin yanında olduğu evinde beklenmedik bir şekilde vefat ettiği ifade edildi.

Wilkinson, 130’dan fazla sinema ve televizyon filminde rol aldı. “Sense and Sensibility,” “Belle,” “Rush Hour” ve “RocknRolla” gibi çeşitli türlerdeki filmlerde etkileyici performans gösterdi. Ayrıca “John Adams” ve “The Kennedys” gibi mini dizilerdeki rolleriyle Emmy adaylıkları elde etti.

1997 yapımı “The Full Monty” filmiyle Bafta ödülüne layık görülen Tom Wilkinson, 26 yıl sonra Disney+ yayını için aynı karakterleri yeniden oynamıştı. Gerald karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan aktör, altı Bafta adaylığı ve “Michael Clayton” ile “In The Bedroom” filmleriyle iki Oscar adaylığı kazandı. Fantastik film tutkunlarının da kalbini Batman Begins filminde oynadığı Carmine Falcone rolüyle fethetmişti.