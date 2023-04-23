Ünlü isimlerin 23 Nisan mesajları

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100’üncü yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı onuruna Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SELDA BAĞCAN

23 Nisan kutlamalarında ilk kez sahneye çıktığımda çekilen fotoğrafı paylaşmak istedim. O zamandan bu zamana bir çok şey değişti, değişmeyen sahneye çıkarken heyecanım ve Atatürk sevgisidir…

CEM DAVRAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

SERENAY SARIKAYA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu ve mutlu olsun. O çocuksu saflığı, gözü karalığı, heyecanı ve inancı hiç kaybetmemek dileğiyle… Huzurla, coşkuyla, neşeyle nice bayramlara, bayram tadında güzel günlere…

ZAFER ALGÖZ

Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun.

CEM YILMAZ

Bugün benim doğum günüm. 50 yaşındayım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramınızı kutlar, cumhuriyetimizin 100'üncü yılında buruk sevinçlerin yerini kalıcı mutlulukların almasını dilerim.

SILA TÜRKOĞLU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

KENAN DOĞULU

Bugün tüm dünya çocuklarının, bugün hepimizin! Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

TOLGAHAN SAYIŞMAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Unutmamalı…

İBRAHİM BÜYÜKAK

EROL EVGİN

'Egemenlik ulusundur' diyerek Kurtuluş Savaşı'nı bir Millet Meclisi ile yürüten yer yüzündeki tek lider Mustafa Kemal'dir. 23 Nisanlar'daki çocuksu sevincimiz de işte bu yüzdendir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yılında

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

NİLGÜN BELGÜN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

TOLGA ÇEVİK

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

CEYLAN ERTEM

23 Nisan kutlu olsun.

FADİK SEVİN ATASOY

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.