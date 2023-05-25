Ünlü isimler İlham Gencer'e veda etti. Sanat dünyası yasa boğuldu

KUBAT

''Bir öğle vaktinde, kahve eşliğinde büyük ustanın piyano performansını dinlemekteyken...birden beni fark etti ve ''Kubat beni kırmaz, bir Ayrılık söyler ''dedi

Hay hay üstadım dedim ve...İyi ki

Sanat camiamızın, sevenlerinin ve yakın ailesinin başı sağ olsun. Mekanın cennet, devrin daim olsun...''