Ünlü isimler İlham Gencer'e veda etti. Sanat dünyası yasa boğuldu

Duayen sanatçı, piyanist İlham Gencer'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Fatih Erkoç, Ayşegül Aldinç, gibi ünlü isimler, İlham Gencer'e böyle veda etti.
Türkiye’nin ilk piyanist şantörü, caz sanatkarı İlham Gencer hayatını kaybetti.Gencer, 30 Ağustos 2022’de Bodrum’da 100’üncü yaşını kutlamıştı.
Beş yaşındayken annesinden aldığı derslerle başladığı müzik hayatını günümüze kadar sürdüren ve birçok unutulmaz yapıta imza atan İlham Gencer’in ölümünün ardından, ünlü isimler sosyal medya hesaplarından veda paylaşımı yaptı.
Ajda Pekkan:
“Canım ustam, çok değerli hocam, birinci sahnemin duayeni… Sevgili İlham Gencer ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu.”
FATİH ERKOÇ
''Müzik dünyamızın efsane isimlerinden çok değerli ağabeyim İlham Gencer'in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Sevgili ağabeyim Gencer'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum.''
NİLGÜN BELGÜN
''Kızım Merve'nin biricik dedesi müzik adamı usta İlham Gencer aramızdan ayrıldı.Işıklar içinde uyusun ruhu şad olsun.''
KEREM GÖRSEV
''Değerli büyüğümüz caz piyanist ve vokalist İlham Gencer vefat etmiş.(ortada) solunda Muvaffak Falay efsane trumpetçi 3 sene önce vefat etmişti. Bu fotoğraf Pera Palas otelinde İlhan ağabeyi dinlemeye gittiğimde 2012 yılından. Yaşayan bir tarih aramızdan ayrıldı, binlerce parçalık repertuarı binlerce anıları ile...huzur içinde uyu İlhan ağabey 1988-89 yıllarında beraber işlere gitmiştik.''
ÜMİT BESEN
''Çok değerli üstadımızı kaybettik. Üzgünüz...''
TARIK SEZER
''Sevgili İlham Gencer huzurla uyu...''
FEDON
“Saygıdeğer ağabeyim, büyük müzik adamı, 1962’de Osmanbey Çatı kulüpte bize hoşgeldin dediğin günü hatırlıyor ve bugüne dek bir kardeşin olarak kalmanın gururunu yaşıyorum. Ruhun şad olsun, parıltı içinde yat. Yerin dolmaz.”
KUBAT
''Bir öğle vaktinde, kahve eşliğinde büyük ustanın piyano performansını dinlemekteyken...birden beni fark etti ve ''Kubat beni kırmaz, bir Ayrılık söyler ''dedi
Hay hay üstadım dedim ve...İyi ki
Sanat camiamızın, sevenlerinin ve yakın ailesinin başı sağ olsun. Mekanın cennet, devrin daim olsun...''
AYŞEGÜL ALDİNÇ
“İlham Gencer’i kaybetmişiz. 100 yaşını görebilmek özellikli bir durum. Fakat ondan da öte emekli olmanın yalnızca bir fiil olduğunun hissinde olmamanın, çalışmanın insanı hayata nasıl bağladığının canlı örneğiydi. Yaşın sayıdan ibaret olduğunun da… Eski eşi süper Ayten Alpman ve yakınlarda yitirdiğimiz kızı, çok eski dostum Ayşe Gencer’le buluşmuş olduğunun tesellisiyle… Allah her birine rahmet eylesin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun…”
BETÜL DEMİR
''Huzurla uyu...''