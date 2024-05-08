Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı

Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı
Kaynak: Haber Merkezi
Netflix’in ünlü dizisi Wednesday’in 2. sezon kadrosu açıklandı. Cinsel saldırıyla suçlanan Percy Hynes White ise kadroda yer almadı.
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Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı 1

Netflixin dünyaca ünlü dizisi Wednesday’in 2. Sezonunda yer alacak oyuncular açıklandı.

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Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı 2

Açıklanan oyuncular arasında diziye ismini veren Jenna Ortega’nın dışında Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez ve Luyanda Unati Lewis-Nyawo yer aldı.

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Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı 3

Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa ve Georgie Farmer'ın yanı sıra Fred Armisen ve Jamie McShane de konuk oyuncu olarak dizide yer alacak.

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Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı 4

Dizinini ilk sezonunda Xavier Thorpe rolünde yer alan Percy Haynes White’ın kadrodan çıkarılması ise dikkat çekti.

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Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı 5

Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday’e aşık olan White, cinsel saldırı iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

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Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı 6

2023'ün başlarında, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından reşit olmayanlara çıplak resimlerini göndermek ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan White, #cancelpercy hashtag'i ile gündem olmuştu.

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Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı 7

Suçlamaları reddeden aktör, “Hiç tanımadığım biri internette hakkımda yanlış bilgi kampanyası başlattı.” diyerek kendisini savunmuştu.

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Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı 8

Dizinin 2. Sezonunda yer almayacak olan White, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bu dizide çalışırken çok eğlendim. 2. sezonu izlemek için sabırsızlanıyorum. Çok sevgiler” diyerek yeni sezonda yer alan oyuncuların fotoğraflarını paylaştı.

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Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı 9
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Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı 10
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Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı 11
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