Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı

Netflixin dünyaca ünlü dizisi Wednesday’in 2. Sezonunda yer alacak oyuncular açıklandı.
Açıklanan oyuncular arasında diziye ismini veren Jenna Ortega’nın dışında Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez ve Luyanda Unati Lewis-Nyawo yer aldı.
Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa ve Georgie Farmer'ın yanı sıra Fred Armisen ve Jamie McShane de konuk oyuncu olarak dizide yer alacak.
Dizinini ilk sezonunda Xavier Thorpe rolünde yer alan Percy Haynes White’ın kadrodan çıkarılması ise dikkat çekti.
Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday’e aşık olan White, cinsel saldırı iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.
2023'ün başlarında, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından reşit olmayanlara çıplak resimlerini göndermek ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan White, #cancelpercy hashtag'i ile gündem olmuştu.
Suçlamaları reddeden aktör, “Hiç tanımadığım biri internette hakkımda yanlış bilgi kampanyası başlattı.” diyerek kendisini savunmuştu.
Dizinin 2. Sezonunda yer almayacak olan White, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bu dizide çalışırken çok eğlendim. 2. sezonu izlemek için sabırsızlanıyorum. Çok sevgiler” diyerek yeni sezonda yer alan oyuncuların fotoğraflarını paylaştı.