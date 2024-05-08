Ünlü oyuncu Netflix’in dizisinden atıldı. Cinsel saldırıyla suçlanmıştı

Dizinin 2. Sezonunda yer almayacak olan White, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bu dizide çalışırken çok eğlendim. 2. sezonu izlemek için sabırsızlanıyorum. Çok sevgiler” diyerek yeni sezonda yer alan oyuncuların fotoğraflarını paylaştı.