Bozkurt İlham Gencer'in vasiyeti yerine getirildi. Son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir boğuştuğu sağlık sorunları sonrası kalp krizi geçirip Bodrum'da kaldırıldığı hastanede 101 yaşında hayatını kaybeden İlham Gencer için MESAM tarafından AKM'de tören düzenlendi.

Usta sanatçının sevenleri ile ailesinin katıldığı törende Gencer'in oğlu Bora Gencer taziyeleri kabul etti.

"BABAM 'BENİ TÜRK BAYRAĞINA SARACAKSINIZ' DERDİ"

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, sanatçı Bozkurt İlham Gencer'in hayatından kesitler ile bir dönem birlikte çalıştığı görüntüleri barkovizyondan perdeye taşındı.

Tören sırasında kimi zaman gözyaşlarını tutamayan Bora Gencer, babasının Türk bayrağına sarılmayı vasiyet ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

Şerefli doğup, şerefli ölen bir babanın çocukları olmaktan dolayı çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. Türk olarak doğru, Türk olarak öldü. Çok inançlı bir insandı. Ben duayı, namaz kılmayı, her şeyi babamdan öğrendim ama hiçbir zaman duayı ve namazı ortalıkta bir reklam aracı olarak kullanmadı. Geçen seneye kadar orucunu da tuttu. İyi bir müslümandı babam. Bir cuma günü defnediyoruz, o da böyle isterdi. Çok mutlu ve huzurlu gitti. 'Türk bayrağına saracaksınız beni' derdi, vasiyeti de öyleydi.

"MÜZİK DÜNYASINA KAZANDIRDIĞI PEK ÇOK İLK VAR"

Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz başta olmak üzere sanat dünyasından Yücel Arzen ve Tayfun Duygulu ile sanatçının sevenleri katıldı. Bozkurt İlham Gencer'in Türk bayrağına sarılı tabutu ardından törenin yapıldığı salondan alınarak son yolcuğuna uğurlanacağı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Ülkemiz için kıymetli değeri bir ustayı uğurlamak için buradayız. Türkiye'nin ilk caz sanatçısı ve ülkemize cazı sevdiren kişi demiş olsam abartmamış olmam. Müzik dünyasına kazandırdığı pek çok ilk var, kültür ve müzik tarihimizde ayrıcalıklı bir yeri var. Sanatçılara ve genç sanatçılara ve dönemin genç sanatçılarına yol göstermişliği ve onlar üzerinde emekleri var. Piyanosunun tuşlarına dokunduğunda yürekten gelen performansı ile Türk müziğinin önemli değerlerinden olmayı başardı. İnsanların gönlünde ayrıcalıklı yer aldı. En son kendisi ile bir yıl önce görüştüm Pera Palas'ta buluşmuştuk. Yüz yaşındayken o berrak aklı ve duru sesi ile bize yeni şarkı öğretmişti. Onu öyle hatırlayacağız, sanatı ve Türk sanatındaki etkisi bizlere bir armağandı. Çok çalışkanlığı ve müziğinin yüreğimizde derin etkisi armağan olarak kaldı" dedi.

"100 YILLIK ÖMRÜ GÜZELLİKLE GEÇTİ"

MESAM Başkanı Recep Ergül, "Biz geçen sene MESAM olarak 100'üncü doğum gününde kendisine 'Yaşam boyu onur ödülü' taktim etmiştik. 100 yaşında bir çınar. Ne mutlu ona ki Cumhuriyet'le doğdu, modern cumhuriyetin tüm güzelliklerini yaşadı, çok sevdi, çok sevildi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında olduğumuz bu günlerde kendisini yitirdik. 100 yıllık ömrü güzellikle geçti, bizlere hep ilkleri yaşattı müzikte. İnsan olarak üstün özelliği vardı en önemlisi bir Atatürk ve bayrak sevdalısıydı. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk" şeklinde konuştu.

"POP MÜZİK ONUN ÇATISINDAN ÇIKTI"

Yücel Arzen, "Modern Türk pop müziğinden bahsediyorsak İlham Gencer'in çatısından söz etmek mümkün. Pop müzik aslında onun çatısından çıktı. İlham Gencer kendi geçmişini çok daha eskilere dayandıran bir müzisyendi" açıklamasını yaptı.

Usta sanatçı, Zincirlikuyu Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.