Kadın voleybolcu evinde ölü bulundu

Bursa'nın Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.
29 yaşındaki Lopez, kulübün Beşevler'deki evinde ölü bulundu. Sabah antrenmanına katılmaması üzerine kulüp yetkililerinin eve gitmesiyle olay ortaya çıktı.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı ve Lopez'in ölüm nedeninin adli tıp incelemesiyle belirleneceğini açıkladı.
NİLÜFER BELEDİYESPOR BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, oyuncularının ani kaybından derin üzüntü duyduklarını belirtti ve detayların savcılık incelemesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.
SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Lopez'in ölmeden önce Instagram üzerinden yaptığı paylaşım da ortaya çıktı.
Paylaşımda, 'Meli ve voleybol' ifadelerinin kullanıldığı görüldü.
NİLÜFER BELEDİYESPOR YENİ TRANSFER ETMİŞTİ
1995 doğumlu olan Pilar Lopez, Fransa’nın Beziers Angel takımından transfer olmuştu.
Porto Riko Milli Takımı'nda da aktif olarak forma giyen Lopez'in ölümü, spor camiasını derinden yaraladı.