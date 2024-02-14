Ünlü köftecide can pazarı. Tavan çöktü onlarca kişi ölümden döndü

Afyonkarahisar'da ünlü köfte zincirinde tavan çöktü, yürekler ağza geldi.

Afyonkarahisar- İzmir karayolu olay Akören beldesi girişindeki köfte zincirinin restoranında meydana geldi. Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan "Köfteci Yusuf" adlı restoranın Afyonkarahisar şubesinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Müşterilerin bir kısmı çöken tavanın parçaları altında kaldı. Bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yaralananları hastaneye kaldırdı. Can pazarının yaşandığı olay sırasında 7’si hafif 11 kişi yaralandı. Tavan çökmesinin ardından zincir restoranın şubesi tamamen kapatıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemeleri sürerken tavanın nasıl çöktüğüyle ilgilide itfaiye ekipleri de detaylı bir çalışma yaptı.

Olay yerinden çekilen fotoğraflar ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.