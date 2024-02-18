Ünlü köftecide yaşanan can pazarında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler savaş meydanını aratmadı

Kaynak: İHA
Ünlü köftecide yaşanan can pazarında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler savaş meydanını aratmadı
Afyonkarahisar’da Köfteci Yusuf isimli restoranda yaşanan ve 11 kişinin yaralandığı tavan çökme olayının görüntüleri ortaya çıktı. Facia ucuz atlatılmış.

13 Şubat ta Afyonkarahisar- İzmir karayolu Akören beldesi girişinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan "Köfteci Yusuf" adlı restoranın Afyonkarahisar şubesinin asma tavanı içerisinde müşterilerin bulunduğu sırada çöktü.

Göçükte bazı müşteriler tavan parçalarının altında kalırken, olay sonrası çevredekilerin vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralananları hastaneye kaldırırken, can pazarının yaşandığı olayda 7’si hafif 11 kişi yaralandı.

Olay sonrası itfaiye ve jandarma tarafından başlatılan inceleme sürerken, yapılan ilk belirlemelerde olayın tavan yapılırken kalitesiz malzeme kullanılması ve belirtilen projeye aykırı hareket edilmesi olduğu düşünülüyor.

Afet bölgesinde çekilmiş görüntü izlenimini veren video, izleyenleri adeta şoke etti.

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