Restoranda yemeği beleşe getirmek isteyen kadın rezil oldu. Restoran şefinden tokat gibi cevap

TikTok’ta yayılan bir video viral oldu. Sözde çok takipçisi olduğunu iddia eden bir kadın restoranda ücret ödemek istemedi.

Garsonu çağıran kadın suçu bir de takipçilerinin üstüne attı. Takipçilerinin kendisine “Reklam yaptın ücret ödeme” dediğini söyledi.

Devamında ise “Ben öyle şey olmaz dedim ama” dedi.

Kadın garsona şunları diyor:

Ben yayındayım da yayın biraz kalabalık diyorlar ki oranın reklamını yaptın senden ücret almasın. Ben de olur mu öyle şey dedim.

Yani şu an benim nerede olduğumu falan öğreniyorlar sen yemek yiyorsun ya nerede yemek yiyorsun falan diyorlar ya ben de Köfteci Yusuf güzel diyorum hani böyle puanlıyorum falan .Yani evet tanınıyorum yani bir kitlem var

Garson ise “Takipçiniz çok mu” diye sorup şefine danışacağını bildirdi.

Şefinin yanına giden garson şefiyle birlikte geri döndü. Bu sırada ise kadın şu sözleri sarf etti:

Annem şimdi burada olsaydı var yaa. Ah anam böyle şeylere çok kızıyor.

Dedi ki şefimize söyleyeceğim. Kız bari ekranı çiftleyin biraz kalabalık olsun Allah aşkına ya. Aha şefle geliyor.

ŞEFTEN TOKAT GİBİ YANIT

Şefle ile konuşup garsona söylediklerinin aynısını söyleyen kadın rezil oldu. Şef kadına tokat gibi bir yanıt verdi.

Şef şöyle dedi:

Biz zaten reklam veriyoruz, başka ajanslar tarafından reklam veriyoruz, tanınmış hale geldik, gelmeye çalışıyoruz. Başka bir isteğiniz var mı?

Şef gittikten sonra kadın ise, “Şef biz zaten reklam veriyoruz reklama ihtiyacımız yok dedi. Yemeğim beleşe gelmedi maalesef” dedi.

Video sosyal medyada tıklanma rekorları kırarken kadına ise art arda tepkiler geldi.