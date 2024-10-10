Ünlü köftecideki domuz eti skandalı tepki çekmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı sessizliğini bozdu

Son günlerde Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini konuşuyor. Ürünlerinde hileye yer verdiği tespit edilen tüm firmaların isminin açıklandığı listede yer almayan ancak ünlü bir köfte zincirinin domuz eti kullandığı skandalı büyük tepki çekti.

Sosyal medyada tartışmalar sürerken, gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Dün konuya ilişkin bir belgenin ortaya çıkması sonrası, bakanlık sessizliğini bozdu.

Temel amaçlarının gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak olduğunu belirten açıklamada, “Bu kapsamda, Bakanlığı hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir” denildi.

"UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLMESİ HALİNDE..."

Denetimlerin 8.000'den fazla gıda denetçisiyle yapıldığını aktarıldığı açıklamada, “Rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

"YARGI KARARLARI BAĞLAYICIDIR"

Açıklamanın devamında şu ifadeler aktarıldı:

“Bu idari işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereği yargı denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır.Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir."