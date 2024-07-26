Ünlü manken: Paris'e vize vermediler çok ağladım

Düzenleme: Ayşe Memiş
Ünlü manken: Paris'e vize vermediler çok ağladım

2024 World Miss Europe yarışmasında birinci seçilen Elmas Yılmaz, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Paris'e vize vermediler çok ağladım

Bodrum tatilinden döndüğünü söyleyen model, "Son paylaştığım bikinili karemden dolayı linç yedim. 'Çıplak' olduğunu yazdılar. 'Aslında Avrupa'da böyle fotoğraflar' olur diye hem kadın hem erkekler yazdı" dedi.

whatsapp-image-2024-07-26-at-13-03-08.jpeg

Yılmaz, "Yarışmadan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Oyunculukla ilgili ilerlemeyi düşünüyorum. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldım. Yeni gelecek projeler için değerlendirmede bulunuyorum. Şu an menajerim yok, arıyorum. İyi bir menajer istiyorum. Beş yıllık sözleşme yaptırır, tazminatı dolar üzerinden istiyorlar ve 'Evlenmeyeceksin' diye madde koyuyorlar.

whatsapp-image-2024-07-26-at-13-03-09-1.jpeg

Demet Akalın destek oldu yarışmadan sonra... Kendisiyle konuşuyoruz. Tatlı bir kadın" yanıtını verdi. Paris Fashion Week'ten teklif aldığını belirten Yılmaz, "Hayatımın fırsatı kaçtı. 25 Haziran'da yürüyecektim. Vizem çıkmadığı için gidemedim. Çok ağladım. Vizem geçen hafta çıktı" diye konuştu.

whatsapp-image-2024-07-26-at-13-03-09.jpeg

Son Haberler
Bingöl’de kırsal alanda yangın çıktı Yerel Haberler
Bingöl’de kırsal alanda yangın çıktı
İktidara yakın anketçiden flaş CHP açıklaması: Bugün seçim olsa... Gündem
İktidara yakın anketçiden flaş CHP açıklaması: Bugün seçim olsa...
110 yıllık kulüp eski futbolcusuna emanet Spor
110 yıllık kulüp eski futbolcusuna emanet
Fabrikada zehirlendiler onlarca işçi hastanelik oldu Gündem
Fabrikada zehirlendiler onlarca işçi hastanelik oldu
RTÜK şimdi de müzik klipleri ve şarkı sözlerine kafayı taktı Gündem
RTÜK şimdi de müzik klipleri ve şarkı sözlerine kafayı taktı
Görüntüler Türkiye'den... Cep telefonuyla kaydedildi Yerel Haberler
Görüntüler Türkiye'den... Cep telefonuyla kaydedildi
Eda Ece Buğrahan Tuncer'den boşanıyor mu? Açıklama geldi Magazin
Eda Ece Buğrahan Tuncer'den boşanıyor mu? Açıklama geldi