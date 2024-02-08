Ünlü metal grubu İstanbul'a geliyor

Kaynak: DHA
Ünlü metal grubu İstanbul'a geliyor
Almanya'nın Solingen şehrinde heavy metal grubu Accept, 17 Ekim Perşembe günü İstanbul'da konser verecek.

Heavy metal müzik dünyasının en önemli gruplarından Accept, İstanbul'da sevenleriyle buluşacak...

Grup, nisan ayında yayınlayacakları yeni albümleri Humanoid'in turnesi kapsamında İstanbul'a gelecek.

Son olarak 2010 senesinde ülkemizde performans sergileyen Accept'in, 17 Ekim Perşembe günü KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacağı konserin biletleri 12 Şubat Pazartesi günü satışa sunulacak.

1976 yılında Almanya'nın Solingen kentinde kurulan grubun, 'Metal Heart' ve 'Restless & Wild' gibi klasik parçaları, dijital platformlarda bir milyardan fazla dinlendi.

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