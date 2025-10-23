FİT YAŞAM TARZIYLA GÜNDEMDE

Sağlıklı yaşam tarzı ve formda görünümüyle sıklıkla konuşulan güzel model, son günlerde paylaştığı dengeli yemek menüsüyle de ilgi odağı olmuştu.

Sosyal medya platformunda zaman zaman yeme alışkanlıklarına ve düzenli yaptığı egzersizlere yer veren Şıkel, geçtiğimiz günlerde "kahvaltı" notuyla bir paylaşım yapmıştı.

Kaslı vücuduyla öne çıkan 46 yaşındaki ünlü isim, okulların tatil olmasının ardından annesi ve çocuklarıyla birlikte egzotik bir tatil için Bali’ye gitmişti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden olan Şıkel, yaptığı paylaşımlarla sürekli beğeni toplamaya devam ediyor.

Düzenli spor yapan ünlü manken, İstanbul Boğazı'nda jet sörf yaptığı bu özel anları, "Bir hayalim daha gerçek oldu" notuyla kendi Instagram hesabından yayımladı.

ÇAĞLA ŞİKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel, eğitim hayatına 1985-1989 yılları arasında İstanbul’da, Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’nda başlamış, 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimi almıştır.

İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Ortaokul eğitimini başarıyla bitirmiştir.

1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lise öğrenimini tamamlamış, ardından 1997-1999 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde buradan mezun olmuştur.

Çağla Şıkel, oyunculuk kariyerine 1996 yılında "Odessia" adlı sinema filmiyle adım atmıştır. 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını takmış, ardından Seyşel Adaları'nda düzenlenen Miss World 97 güzellik yarışmasına katılarak Dünya dördüncüsü ve Avrupa Güzeli (Europe's Queen Of Beauty) unvanını almıştır.

1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır gibi pek çok ülkede uluslararası defilelerde yer almıştır.

Oyunculuk kariyerinde ise 2004 yılında popüler Cennet Mahallesi dizisinde ve 2008 yılında Görgüsüzler dizisinde önemli roller üstlenmiştir.