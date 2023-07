Ünlü model Didem Soydan yeni paylaşımı ile yine olay oldu. Tatilde üstsüz denize girdi

Yaptığı her açıklama, giydiği her kıyafet ve verdiği her poz ayrı olay olan model Didem Soydan da tatil sezonunu açan ünlüler arasında. Güzel model son olarak denize üstsüz girdi ve bu anları ölümsüzleştirdi.