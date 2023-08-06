Didem Soydan'dan şoke eden aşk açıklaması. Gözler o isme çevrildi

Didem Soydan, verdiği cesur pozlar ve sosyal medya kullanımıyla gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Son olarak bir Youtube kanalına konuk olan Soydan, yaptığı aşk itirafıyla izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Didem Soydan'dan şoke eden aşk açıklaması. Gözler o isme çevrildi

editör: Osmancan EROK

Ünlü manken Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk oldu.

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Son olarak Burak Deniz'le aşk yaşayan ve adından sık sık söz ettiren Soydan, dikkatleri çekecek açıklamalar yaptı.

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Eski aşkından bahseden Didem Soydan, o kişinin evli ve çocuklu olduğunu söyledi ve izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

O KİŞİ CAN BONOMO MU?

Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden ünlü mankenin açıklamalarının ardından gözler Can Bonomo'ya çevrildi.

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Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo'nun Roman adında bir oğlu bulunuyor..

Açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan, konuşmasına 'Aşık olduğum kişi hala aynı' diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söyledi.

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Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımla ilgili Soydan'ın bahsettiği kişinin Can Bonomo olduğu iddia ediliyor.

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