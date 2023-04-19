Ünlü model katıldığı festivale kıyafetiyle damga vurdu. Bir bakan dönüp bir daha baktı

Coachella Festivali’nde Leonardo Di Caprio ile görüntülenen model Irina Shayk festival tarzıyla dikkat çekiyor. Son olarak Coachella Festivali'ne sütyensiz siyah elbisesiyle gelen güzel modeli görenler bakmaya doyamadı.

Ünlü model katıldığı festivale kıyafetiyle damga vurdu. Bir bakan dönüp bir daha baktı

Ediitör: Osmancan EROK

Coachella Festivali tüm hızıyla sürerken festivalde ünlüler tarzlarıyla yine kendilerinden söz ettiriyor. Son olarak Hollywood’un en popüler ve çapkın oyuncularından biri olan Leonardo DiCaprio ile görüntülenen Rus manken Irina Shayk tarzıyla dikkat çekti.

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Coachella Festivali’ne siyah transparan elbisesiyle gelen Rus model sütyen giymeyi tercih etmedi.

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GÜZELLİK SIRRI

Sütyensiz tarzıyla festivale damga vuran Irina Shayk pozlarında sosyal medyadan paylaştı. Festival alanında bir bakanın bir daha baktığı modele beğeni yağdı.

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Yıllara meydan okuyan güzelin güzellik sırrı da merak edildi. Irina Shayk'ın tek sırrı düzenli spor ve doğru beslenme.

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