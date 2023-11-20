Ünlü müzisyenin yaşarken heykelini diktiler

Klarnet virtüozü Serkan Çağrı'nın memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde yaptırılan heykeli törenle açıldı. Müzisyen, "Buradaki sembol ile yaşayabileceğim en büyük gururu ve onuru yaşadım" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü müzisyenin yaşarken heykelini diktiler

Serkan Çağrı'nın memleketi Keşan'a heykeli dikildi. Keşan Belediyesi tarafından yaptırılarak Kurtuluş Caddesi'ndeki kavşağa konulan heykelin açılışında konuşan Serkan Çağrı, büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

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Heykelin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Serkan Çağrı, "Buradaki sembolle yaşayabileceğim en büyük gururu ve onuru yaşadım. Bunu yaşarken görmek, büyük gurur verici.

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Bu Keşan'ın sanata ve sanatçıya verdiği değerin tüm dünyada yankı bulacağı bir sembol. Aynı zamanda Keşan'ın çok kıymetli yaşayan ve vefat etmiş klarnetçilerinin bir sembolüdür" diye konuştu.

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