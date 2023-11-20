Ünlü müzisyenin yaşarken heykelini diktiler

Serkan Çağrı'nın memleketi Keşan'a heykeli dikildi. Keşan Belediyesi tarafından yaptırılarak Kurtuluş Caddesi'ndeki kavşağa konulan heykelin açılışında konuşan Serkan Çağrı, büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Heykelin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Serkan Çağrı, "Buradaki sembolle yaşayabileceğim en büyük gururu ve onuru yaşadım. Bunu yaşarken görmek, büyük gurur verici.

Bu Keşan'ın sanata ve sanatçıya verdiği değerin tüm dünyada yankı bulacağı bir sembol. Aynı zamanda Keşan'ın çok kıymetli yaşayan ve vefat etmiş klarnetçilerinin bir sembolüdür" diye konuştu.