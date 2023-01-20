Ünlü Odyolog Önder Paksoy, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Saklı Cennet’ isimli şarkısını yayınladı

Geçtiğimiz yıllarda; ''Puslu Hava ve İhtiyar'' şarkısını kendine has yorumuyla müzikseverlere sunan güzel sanatçı son olarak; AŞK’ı onun gözlerinin ve sözlerinin derinliklerinde bulduğu ve 2 çocuğunun Annesi olan Hayat Arkadaşı Bahar PAKSOY’a hediye olarak, sözü ve müziği kendisine ait olan ''Saklı Cennet'' şarkısını yayınladı. Şarkının naif ve iddialı düzenlemesini Davut Samet Sarıhan; müzik direktörlüğünü Buğra Kunt üstlendi.



'Saklı Cennet şarkısı; Bir Kadına Ait olmanın aşkla, sevdayla Yan yana yürümek gerektiğini anlatan Sevdalı yüreklere dokunan özel bir eser. arzu ettiğimiz; hayalini kurduğumuz her ne varsa; hayatı tüm renkleriyle, güzellikleriyle yaşarken geç olmadan gelip bizi bulması için evrene gönderdiğimiz dileklerle dolu bir şarkı. Hayatın tüm güzelliklerini eşinin gözlerinde gören sanatçımız huzurlu, sabırlı, aşk dolu bir şarkı yazdığını ifade etti.

Hayatımızda hayal ettiğimiz, beklediğimiz, kavuşmak istediğimiz her ne varsa en doğru zamanda sevgiyle gelip bizleri bulsun ve bizleri hayata bağlayan umutlarımız hiç tükenmesin' diyerek duygularını ifade eden Önder Paksoy “Saklı Cennet” isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.



İstanbul'un el değmemiş yeşillikte ve ormanlık bölgelerinden olan Polonezköy'de çekilen klibin yönetmenliğini Sahil İmanov üstlenirken; kalabalık bir ekip eşliğinde 3 günde tamamlanarak izleyicisiyle buluştu.



''Önder Paksoy’’ yeni şarkısı ''Saklı Cennet'' ile isimli tekli çalışmasıyla Voce Music etiketiyle tüm müzik platformlarında, klip Voce Music YouTube kanalında yayında.