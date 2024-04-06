Ünlü olmak uğruna küçük kızlarına küfür ettirip videoya çektiler. Olmaz olsun böyle anne baba

Sosyal medyada ünlü olmak adına içerik üretme yarışına giren insanlar ahlak ve erdem sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Türkiye’de gün geçmiyor ki saçma bir video gündem olmasın…

O videolardan birinde de bir anne baba kızlarının videosunu çekiyor ve kızlarına bildikleri bütün küfürleri etmesini öğütlüyor.

Uzmanlar çocukların fotoğraflarının bile internet ortamında yayınlanmasını tavsiye etmezken, popüler olmak ve tık elde etmek adına bir anne ve babanın kız çocuklarına küfür ettirmesi ise tepkilere neden oldu.

Masum bir kız çocuğunun tık elde etmek için anne babası tarafından küfre teşvik edilmesi, sosyal medyada popüler olma yarışının karanlık yüzünü de gözler önüne seriyor.