Ünlü oryantalden 'İnci Taneleri' itirafı. 'Oralardan evini geçindiren o kadar çok insan tanıyorum ki'

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Ünlü oryantalden 'İnci Taneleri' itirafı. 'Oralardan evini geçindiren o kadar çok insan tanıyorum ki'
Ünlü eski oryantal sanatçısı Didem Kınalı, başrolünde bulunan Hazal Ergüçlü’nün pavyon dansıyla çok konuşulan ve reyting rekorları kıran İnci Taneleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bir dönemin adından en çok söz ettiren oryantallerinden birisi olan Didem Kınalı, yakın zaman önce dansözlüğü bırakıp şarkıcılığa başladı.

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Kanal D'nin izlenme rekoru kıran ve gündemde çok konuşulan dizisi İnci Taneleri’ne ilişkin yorum yapan Didem Kınalı, “Oralardan evini geçindiren o kadar çok insan tanıyorum ki. Öyle çok düzgün denilen mekanlarda bile tacize uğradığım günler oldu” dedi.

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Dansözlükten şarkıcılığa geçiş yapan Didem Kınalı, önceki gece Topkapı’da bir mekanda sahneye çıktı.

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Eski oryantal, Kanal D'nin gündemden düşmeyen ve izlenme rekorları kıran yeni dizisi İnci Taneleri hakkında çarpıcı bir yorum yaptı.

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DİDEM KINALI'DAN İTİRAF!

Kınalı, Kanal D’nin reyting rekortmeni yeni dizisi ‘İnci Taneleri’ için, “Ben direkt kendimi gördüm Hazar’da. Herkesin bu kadar tepki göstermesini anlayamadım. Doktorun da hayatı yayınlanıyor izliyoruz. Oralardan evini geçindiren o kadar çok insan tanıyorum ki. Öyle çok düzgün denilen mekanlarda bile tacize uğradığım günler oldu” dedi.

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