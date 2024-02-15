İnci Taneleri'nin senaryosu çalıntı mı? O film ile arasındaki benzerlik kafa karıştırdı

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İnci Taneleri'nin senaryosu çalıntı mı? O film ile arasındaki benzerlik kafa karıştırdı
Film ve dizi eleştirileri yapan Murat Soner, Yılmaz Erdoğan‘ın kaleme aldığı “İnci Taneleri” dizisi ile 2004 yapımı “Gönül Yarası” filmi arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

Kanal D’de yayınlanan ve Yılmaz Erdoğan‘ın kaleme aldığı “İnci Taneleri” dizisinin senaryosunun 2004 yapımı “Gönül Yarası” filminden alıntı olduğu iddia edildi.

YouTube üzerinde film ve dizi eleştirileri yapan Murat Soner, başrollerinin Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen’in paylaştığı “Gönül Yarası” ile “İnci Taneleri” arasında benzerlikler olduğunu öne sürdü.

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Soner, iki yapım arasındaki benzerlikleri şu şekilde sıraladı:

Fatih ilçesinin Küçükpazar semtinde yer alan Fındık Palas isimli otel Gönül Yarası filminde de aynı adla yer almıştı. 1959 yılından bu yana faaliyetine devam eden otel, İnci Taneleri dizinde ise Mısır Palas olarak gösterildi.

İnci taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakteri de Gönül Yarası Filminde Meltem Cumbul’un hayat verdiği Dünya karakteri de pavyonda çalışıyor.

Dilber de eski kocasından kaçıyor, Dünya da... İkisinin de çocuğu var.

Dizide Yılmaz Erdoğan rol aldığı Azem ile filmde Şener Şen’in canlandırdığı Nazım karakterlerinin ikisi de öğretmen. Üstelik ikisinin de iki çocuğu var.

İki karakter arasındaki farklılık Azem’in hapisten çıkması, Nazım’ın ise Doğu Anadolu'dan dönmesi.

İki yapımında hikayelerinde eczacı karakterleri yer alıyor.

Öte yandan tecrübeli oyuncu Güven Kıraç iki yapımda da rol alıyor.

Kıraç, Dilber dizisinde Nazım; Gönül Yarası'nda ise Mehmet rolünde bulunuyor.

Yılmaz Erdoğan’ın ve dizinin yapımcılarının bu iddialara nasıl yanıt verecekleri merak konusu oldu.

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