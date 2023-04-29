Ünlü oyuncu 18 ay sonra ilk kez dışarıda görüntülendi

Cinnet, Guguk Kuşu ve Köstebek gibi filmlerdeki güçlü performansıyla hafızalara kazınan ünlü aktör Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı öne sürülmüştü. Akıl sağlığından endişelenilen usta oyuncu 18 ay sonra ilk kez dışarıda görüntülendi