Ünlü oyuncu 51 yaşında ikinci kez anne oldu. 'Charlie'nin Melekleri' filminin yıldızıydı

“Charlie’nin Melekleri” filmiyle büyük üne kavuşan Cameron Diaz ve kocası Benji Madden, Cuma günü, ismini Cardinal koydukları oğulları ile ikinci kez çocuk sahibi olduklarını kamuoyuyla paylaştı.

Yaptıkları paylaşımda, "Oğlumuz Kardinal Madden'in doğumunu duyurmaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz. O muhteşem ve hepimiz onun burada olmasından çok mutluyuz" ifadelerini kullanan çift mutluluklarını sevenleriyle paylaştı.

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Ünlü çift, oğullarının fotoğrafını paylaşmayacaklarını ise şöyle açıkladı : “Çocukların güvenliği ve mahremiyeti için hiçbir fotoğraf paylaşmayacağız, ama o gerçekten çok tatlı. Kendimizi çok mutlu ve minnettar hissediyoruz.“

Çiftin ayrıca Raddix Chloe Wildflower Madden (4) adında bir kızları var.