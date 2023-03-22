22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ünlü oyuncu sokakta çıplak yürürken bulundu

Dünyaca ünlü oyuncu Amanda Bynes, Los Angeles şehir merkezi yakınlarında çıplak bir şekilde yürürken görüldü. Bynes bir polis karakoluna götürüldü ve psikiyatrik gözetim altına alındı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 11:56
Takip Et

Ünlü oyuncu Amanda Bynes sokakta çıplak yürürken bulundu

Ünlü oyuncu sokakta çıplak yürürken bulundu
+
Aa
-

‘Seksi Futbolcu’ ve ‘Adı Çıkmış’ gibi yapımlarda başrol oynayan Amanda Bynes, gündemden düşmüyor. Daha önce sosyal medyada çıplak pozlarını paylaşınca tepki çeken oyuncu "İnsanların neden deli olduğumu düşündüğünü anlamıyorum, bunu her duyduğumda çirkin karakterli bir insandan geldiği için ciddiye almıyorum" demişti.

Uzun zamandır madde bağımlılığıyla mücadele eden Bynes hafta sonu sokaklarda çıplak şekilde dolaşırken görüldü. Oyuncu 911'i aramadan önce bir sürücüye 'psikotik bir dönemden geçtiğini' söyledi.

PSİKİYATRİK GÖZETİM ALTINA ALINDI

TMZ'nin bildirdiğine göre Amanda Bynes, 'sokaklarda çıplak ve tek başına dolaşırken' bulunmasının ardından psikiyatrik gözetim altına alındı.

İddialara göre Bynes, şu anda hastanede ve muhtemelen birkaç gün bakım görecek. Olay sırasında yaralanmadığı biliniyor.

Hayranları Amanda Bynes'in fotoğraflarının altına "Senin için dua ediyorum" diyerek destek mesajlarında bulunuyor.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
2
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
3
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
4
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
5
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
6
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
7
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Emekli ikramiyesinde sürpriz toplantı
﻿Emekli ikramiyesinde sürpriz toplantı
﻿Emekli ikramiyesinde sürpriz toplantı
﻿Duygusal afet ile baş etmenin yolları
﻿Duygusal afet ile baş etmenin yolları
﻿Duygusal afet ile baş etmenin yolları
﻿İsrail’den Suriye’ye yeni hava saldırısı
﻿İsrail’den Suriye’ye yeni hava saldırısı
﻿İsrail’den Suriye’ye yeni hava saldırısı
﻿Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi
﻿Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi
﻿Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.