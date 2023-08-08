Ünlü oyuncu anne ve babasını paylaştı. Yakışıklı olmasının nedeni anlaşıldı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN
Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da canlandırdığı ‘Ilgaz Savcı’ rolüyle ünü sınırları aşan oyuncu Kaan Urgancıoğlu anne ve babasının fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.
Yargı dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Kaan Urgancıoğlu yoğun geçen sezonun ardından tatile çıkmış, uzun zamandır aşk yaşadığı Burcu Denizer’le de süpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Urangancıoğlu, sosyal medya hesabından anne ve babasının gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa, 'Yakışıklılığın sırrı ailedenmiş', 'Annenize de babanıza da benziyorsunuz' şeklinde yorumlar yapıldı.