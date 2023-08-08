Ünlü oyuncu anne ve babasını paylaştı. Yakışıklı olmasının nedeni anlaşıldı

Ekranların sevilen oyuncusu Kaan Urgancıoğlu anne ve babasının gençlik yıllarına ait fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı görenler, 'Yakışıklılığın sırrı ailedenmiş' dedi.

Ünlü oyuncu anne ve babasını paylaştı. Yakışıklı olmasının nedeni anlaşıldı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da canlandırdığı ‘Ilgaz Savcı’ rolüyle ünü sınırları aşan oyuncu Kaan Urgancıoğlu anne ve babasının fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

64d1f8584e3fe117486afd34.webp

Yargı dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Kaan Urgancıoğlu yoğun geçen sezonun ardından tatile çıkmış, uzun zamandır aşk yaşadığı Burcu Denizer’le de süpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

64d1f8574e3fe117486afd32.webp

Yeni sezon öncesi enerji depolayan Urangancıoğlu, sosyal medya hesabından anne ve babasının gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa, 'Yakışıklılığın sırrı ailedenmiş', 'Annenize de babanıza da benziyorsunuz' şeklinde yorumlar yapıldı.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
İstanbul'u terk etmişti! Popstar Firdevs'in son hali olay oldu Magazin
İstanbul'u terk etmişti! Popstar Firdevs'in son hali olay oldu
Barcelona'da İlkay Gündoğan tehlikesi Spor
Barcelona'da İlkay Gündoğan tehlikesi
Elazığ’da deprem Güncel
Elazığ’da deprem
Adana'ya Yeni Zelanda asıllı kanat transferi Spor
Adana'ya Yeni Zelanda asıllı kanat transferi
Malatya’da toplu taşımada fiyat güncellemesi Güncel
Malatya’da toplu taşımada fiyat güncellemesi
Kerem Alışık'tan duygusal anma töreni Magazin
Kerem Alışık'tan duygusal anma töreni
UEFA'dan eski MHK başkanına görev Spor
UEFA'dan eski MHK başkanına görev