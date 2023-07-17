Ünlü oyuncu Ashley Judd deprem bölgesinde

Dünyaca ünlü yıldız yıldızı Ashley Judd, 6 Şubat’taki deprem felaketinin ardından depremzedelere destek olmak için Türkiye’ye geldi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İyi Niyet Elçisi olan Ashley Judd, ilk olarak Hatay’ı ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Hatay’ın ardından depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a giden ünlü oyuncu, depremzedelerle yakından ilgilendi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsü’nde oluşturulan çadır kenti ziyaret eden ünlü isim, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

55 yaşındaki Ashley Judd, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu deprem, 11 ilde milyonlarca insanı etkiledi. Burada oldukça zayıf ve hassas durumda olan kadın ve kız çocuklarını ben bizzat görmek istedim. Böyle bir zamanda kadınların temel ihtiyaçlarının yanı sıra cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarını görmek istedim.

"YANLARINDA OLDUĞUMU ŞAHSEN BELİRTMEK İSTEDİM"

"UNFPA bu bağlamda kadınlara destek olan bir fon" diyen oyuncu, sözlerini; "O yüzden onların yanında olduğumu, aile planlaması ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda onlara destek olduğumu ben de şahsen belirtmek istedim" şeklinde noktaladı.



