Ünlü oyuncu baş başa yemek için kendisini açık artırmaya çıkardı

Hollywood'un ünlü ismi George Clooney, hayranlarıyla buluşmak için alışılmışın dışında bir yol seçti. İki Oscar ödüllü aktör, New York'ta gerçekleştirilecek özel bir akşam yemeği için kendini açık artırmaya çıkardı.

TEKLİFLERİN 60 BİN DOLARA KADAR YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Charitybuzz tarafından düzenlenen müzayede, başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak belirlenmişti ve büyük ilgi gördü. Şu anda tekliflerin 31 bin dolara kadar çıktığı belirtiliyor. 20 Ağustos'ta sona erecek olan bu heyecan verici müzayedede, tekliflerin 60 bin dolara kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Clooney, bu özel akşamdan elde edilecek gelirle insan hakları ihlalleri konusunda adalet sağlamayı hedefleyen Clooney Adalet Vakfı'na bağış yapacak.

NEW YORK'TA AKŞAM YEMEĞİ YİYECEK

Açık artırmanın kazananı, George Clooney ile samimi bir kokteyl ve akşam yemeği deneyimi yaşayacak. Ayrıca, yanına bir misafirini de götürebilecek. Buluşma, 24 Eylül tarihinde New York'ta gerçekleştirilecek.

DAHA ÖNCE DE DİKKAT ÇEKEN AÇIK ARTIRMALARDA BULUNMUŞTU

Clooney, daha önceki dikkat çeken açık artırma etkinlikleriyle de gündeme gelmişti. 1997 yapımı "Batman ve Robin" filminde giydiği kostüm, 2022 yılında açık artırmaya sunulmuştu. Ayrıca, 2007 yılında Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bir gecede dudaklarını açık artırmaya çıkararak büyük ilgi toplamıştı. O gece, AIDS ile Mücadele Derneği için yapılan açık artırmada, ünlü oyuncuyla öpüşmek için iki kadın toplamda 350 bin dolar ödemişti.