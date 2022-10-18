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Çukur dizisinin 'Vartolu Saadettin'i Beyoğlu sokaklarında şarkı söyledi

Çukur'da canlandırdığı 'Vartolu Saadettin' karakteriyle hafızalara kazınan Erkan Kolçak Köstendil, Amerika Birleşik Devletleri'nden döner dönmez soluğu Beyoğlu'nda aldı. ünlü oyuncu, sokak müzisyenleriyle birlikte şarkı söyledi. Erkan Kolçak Köstendil'in eğlenceli anları ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 12:33
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Ünlü oyuncu Beyoğlu'nda sokak müzisyenlerine eşlik etti

Çukur dizisinin 'Vartolu Saadettin'i Beyoğlu sokaklarında şarkı söyledi
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Çukur'un ardından Netflix'te yayınlanan Gönül filminde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, Bandırma Füze Kulübü ve Tamirhane isimli iki filmle de hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tek kişilik oyunu 12 Numaralı Adam'ın turnesine de devam eden Köstendil, ABD'den Türkiye'ye döndü.

Önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu'na giden Köstendil, eğlenceli geçen bir akşamın ardından sokak müzisyenlerine denk gelince de dayanamadı. Müzisyenlerin yanına giden ünlü oyuncu, çaldıkları şarkıya eşlik etti.

Sokak müzisyenleriyle beraber şarkı söyleyen Köstendil, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı.

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