Ünlü oyuncu dizi setinde ağır yaralandı. Atla birlikte ağaca çarptı

"Mehmed Fetihler Sultanı" dizisinin başrol oyuncularından Sinan Albayrak dizi setinde talihsiz bir kaza yaşadı.

Elde edilen bilgilere göre, atla çekim sahnesine Albayrak, ağaca çarptı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Albayrak iyi olduğunu duyurdu.

Hastane odasından video paylaşan Albayrak’ın yüzünün parçalandığı ve elinin sarılı olduğu görüldü.

Albayrak videoda şunları dedi:

Herkese merhabalar ufak bir kaza geçirdim atamızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Haberlerde biraz daha mübalağalı. Kısa bir süre şuur kaybı oldu ama gayet iyiyim

Ufak tefek hasarımız var onlar da kısa sürede toparlanacak. Arayan soran arkadaşlarımız var çok teşekkür ederim geri dönüş yapamıyorum. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız var

Benim ufaklığın da burada olduğu için hani çok fazla sağlıklı bulmuyoruz geliş gidiş için. Hepinize çok teşekkür ederim

Her şey yolunda merak etmeyiniz.

SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?

1973 yılında Almanya’da doğan Sinan Albayrak başarılı televizyon ve sinema oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi’nde konservatuar eğitimi alan Albayrak İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu.

Türk televizyon tarihinde Albayrak birçok film ve dizide yer almıştır.