Ünlü oyuncu kendisinden 33 yaş küçük eşiyle kırmızı halıda boy gösterdi

Yeni filminde ölümün eşiğindeki acı çeken yazar Leonard Fife'ı canlandıran Gere, kendisinden 33 yaş küçük eşiyle kırmızı halıda poz verdi.

Amerikalı yıldız, yıllar içinde An Officer And A Gentleman, Pretty Woman ve Chicago gibi pek çok beğenilen filmde rol aldı.

Gere’nin yeni filmi Oh Canada yıldızlarla dolu Film Festivali'nde dört dakika ayakta alkışlandı.

Mutlu çifte kırmızı halıda Richard Gere'in oğlu Homer James Jigme Gere (24) de katıldı.

Oh Canada, Paul Schrader tarafından yazılan ve yönetilen bir 2024 Amerikan drama filmidir ve Russel Banks'in 2021 tarihli Foregone romanından uyarlanmıştır.

Film, Vietnam'da görev yapmaktan kaçınmak için Kanada'ya kaçan altmış bin asker kaçağı ve asker kaçaklarından biri olan Leonard Fife'ı konu alıyor.

​​​​​​​