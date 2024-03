Ünlü oyuncu sahnede düşük yaptığını açıkladı

Aşk Sarhoşu, Şeytan Marka Giyer ve Yıldızlararası gibi filmlerde rol almış ünlü oyuncu Anne Hathaway, 2015’te Broadway’de sahneledikleri Grounded adlı oyun sırasında düşük yaptığını açıkladı.

Oyunda, hamile bir bir savaş pilotuna hayat veren Hathaway, önceden bu kötü deneyimi kimseyle paylaşmadığını fakat sonradan kendisini ziyaret eden arkadaşlarına başına gelenleri anlattığını söyledi.

"ZARİF OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

Açıklamalarda bulunan Anne Hathaway; "Bir oyun oynuyordum ve her oyunda sahnede doğum yapmak zorundaydım. Sahnede her şey normalmiş gibi davranırken bunu içimde tutmak çok fazlaydı. Kız kardeşlerimin de bilmesini istedim. Her zaman zarif olmak zorunda değilsiniz. Sizi anlıyorum. Bir şeyi bu kadar çok istemek ve bir şeyleri yanlış yapıp yapmadığınızı merak etmek gerçekten zor." ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü oyuncu 2012 yılından Adam Shulman ile evlenmiş ve bu evlilikten Jonathan ve Jack adında iki erkek çocuğu dünyaya getirmişti.