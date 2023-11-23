Ünlü oyuncu THY'ye ateş püskürdü

Ünlü Nollywood oyuncusu OmotolaJalade-Ekeindes, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda THY’nin Afrikalı yolculara karşı bariz şekilde saygısızlık yaparak ayrımcı uygulamalar yapmakla suçladı. Omotola, uzun uçuşu sırasında uçakta Türkiye, Orta Doğu, Asya, Bollywood ve Hollywood'dan filmlerin gösterildiğini söyledi.

Hayal kırıklığını dile getiren Omotola, Türk Hava Yolları ile yaşadığı deneyimini hem olumlu hem de olumsuz yönlerini sıraladı.

Omotola, THY’nin resmi hesabını da etiketleyerek şunları söyledi;

“Sevgili @turkishairlines, Havayolunuzun gerçekten harika olduğunu düşünüyorum, ancak diğer birçok yabancı şirket gibi siz de Afrika destinasyonlarına ve yolcularına karşı ayrımcılık yapıyor olabilirsiniz ve bunun durdurulması gerekiyor!”

Omotola paylaşımına şöyle devam etti:

“Artıları: Dünyanın En İyi Uluslararası Havaalanı ve bekleme salonlarından birine sahip ve uçuş hizmeti, kabin görevlileri konusunda muhteşem ve İstanbul'dan Los Angeles'a uçak var”

“Eksileri: ABD/İngiltere'den daimi ikamet sahibi olsanız bile Nijerya Pasaportu olan kişiler için E-vize yok ve bu arada diğer business sınıfı ülkeler ABD/İngiltere vizesi ile bile E-vize ve otel alırlar.

“Para ödeyen Afrikalı müşterilere gösterilen bariz hizmet eksikliği veya saygı, sahadaki personel davranışlarından fark ediliyor”

“8 saatlik uçuş süresince ilk etapta eski uçak ile ikinci etapta daha iyi uçak ile yolculuk yaptım ama açıkça Amerikan filoları kadar iyi değildi”

“Türkiye'den, Orta Doğu'dan, Asya'dan, Bollywood'dan ve tabii ki Hollywood'dan tüm filmler uçağın eğlence paketinde yer alırken bir tane bile Nollywood filmi yok”

“Afrikalı yolcular bazen Afrika'ya uçuşlar için dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha yüksek ücretler ödüyorlar, bu yüzden merak ediyorum; neden bu saygısızlık ve ayrımcılık yapılıyor”