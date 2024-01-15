Ünlü oyuncudan flaş Cem Yılmaz açıklaması. Bilet fiyatları yüzünden eleştirilerin hedefi olmuştu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın şubat ayında başlayacak yeni gösterisinin bilet fiyatları 2 ile 4 bin lira arasında satışa sunulurken, Yılmaz’ın severleri bilet fiyatlarının yüksek olmasından yakınmışlardı.

Bilet fiyatları hakkında düşüncesi sorulan ünlü oyuncu Zafer Algöz, Cem Yılmaz’a destek verdi.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz konuyla ilgili olarak, "Bilet fiyatı normal, beyazperde daha pahalı" dedi.

DÜNYANIN HER YERİNDE CANLI PERFORMANSLAR PAHALI

Hürriyet Kelebek'in haberine göre, Algöz açıklamasının devamında, “Bu fiyatlar en önse eğer, ben veririm” diye belirterek, “Cem’e feda olsun” açıklmasında bulundu.

Algöz ayrıca, “Talep var, insanlar da gülmeye özlem kaldı. Cem o boşluğu dolduran bir isim olduğundan, bu fiyatlar olabilir” diyerek dünyanın her yerinde canlı performanslar ve konserlerin pahalı olduğunu belirtti.

SİNEMA BİLETLERİ KORKUNÇ PAHALI

Zafer Algöz, sinema biletlerinin pahalı olduğundan kimsenin gidemediğini belirterek, dört kişinin beyaz perdeye gitmesi için en az 1500 lira ödeme yapmak zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi. Algöz, sinema biletlerinin daha pahalı olmasından dolayı tiyatroya gitmenin daha makul olduğunu belirtti.